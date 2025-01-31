Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попросили судью отклонить иск Джастина Бальдони

Голливудские артисты Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс подали очередной иск против режиссера Джастина Бальдони в рамках их затянувшегося судебного процесса. Об этом пишет издание Deadline.

Адвокат звездных супругов Майкл Готтлиб направил судье письмо по поводу иска Бальдони на 400 млн долларов (40,9 млрд рублей). В нем сказано: «Сторона Лайвли-Рейнольдс намерена ходатайствовать об отклонении жалобы истца».

Адвокат кинематографиста Брайан Фридман в ответ разместил заявление по поводу этого сообщения: «Все эти ходатайства об отклонении — это всего лишь очередная попытка госпожи Лайвли и Райана Рейнольдса скрыть и отсрочить раскрытие сотен страниц истинных фактов и хорошо документированной информации, которую мы по-прежнему намерены предоставлять публично, с полной прозрачностью».

Защитник Бальдони выразил надежду на то, что подобные ходатайства будут отклонены. При этом он также сообщил о готовности выступить против каждого из них.

Напомним, конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас» и достиг своего апогея под конец минувшего года. В декабре артистка подала в суд на постановщика, обвинив его в сексуализированных домогательствах и организации клеветнической кампании против нее. После этого знаменитости стали публиковать встречные иски против друг друга.

Ранее стала известна дата первого слушания по делу Блейк Лайвли против Джастина Бальдони.