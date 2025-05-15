Бизнес 22-летней дочери миллиардера Билла Гейтса Фиби разозлил общественность

Дочь миллиардера Билла Гейтса основала бизнес и оказалась в центре скандала. 22-летнюю Фиби обвинили в том, что она хотела сделать рекламу у блогера бесплатно, не предложив даже символическую сумму. Подробности сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Звездная наследница окончила Стэнфордский университет и занялась бизнесом. Она объединилась с экс-соседкой по общежитию и запустила приложение для сравнения цен на один и тот же товар среди 40 тысяч маркеплейсов. Фиби не стала пользоваться финансами и связями отца, а получила гранты от учебного заведения и инвесторов. Несмотря на это, она разозлила общественность своим поведением.

Блогерша Джаррод Дженкинс пожаловалась, что наследница попросила у нее сделать рекламу приложения, но ничего ей за это не обещала. Обычно, блогеры зарабатывают на этом, но Фиби решила, что ей помогут просто так. Дженкинс считает, что девушка должна была предложить ей хотя бы символическую сумму.

Подписчики блогерши поддержали ее и согласились с тем, что Фиби должна была заплатить за услугу. Приложение дочери Гейтса тоже подверглось критике. Пользователи признались, что оно бесполезно.

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