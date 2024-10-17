«Бил кулаками в лицо»: сыну кронпринцессы Норвегии грозит лишение свободы за насилие над бывшими

Сразу три бывшие возлюбленные сына кронпринцессы Норвегии Метте-Маритт обвинили Мариуса Борга Хейбю в насилии. Девушки утверждают, что он бил их и душил. За это ему может грозить лишение свободы.

Первой правду об отношениях с Мариусом раскрыла Ребекка Хельберг Арнтсен. В августе она сделала заявление, что стала жертвой вспыльчивого нрава мужчины. По ее словам, она подвергалась как психологическому, так и физическому насилию. Сам Борг признался, что действительно побил девушку, так как был сильно пьян.

После откровений Ребекки перестали молчать и другие экс-возлюбленные пасынка кронпринца Норвегии Хокона. Обвинения выдвинули Хойби Джулиана Снеккестад и Нора Хаукланд.

«Он бил меня кулаками в лицо. Он пинал меня, душил, он разгромил мою квартиру. Он также крушил вещи в новом доме мамы», - поделилась Нора.

Мариус утверждают, что все обвинения преувеличены и девушки сами никогда не были невинными. Адвокат мужчины заявил, что он берет на себя долю ответственности, но подтверждает только насилие в отношении Ребекки.

«На допросах он рассказал о фактах насилия в близких отношениях со стороны по крайней мере одной из оскорбленных женщин», - заявил юрист Эйвинд Братлиен телеканалу TV2.

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