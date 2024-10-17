Принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Европе после того, как их выдворили из британской резиденции

Принц Гарри и Меган Маркл обзавелись недвижимостью в Европе после того, как Карл III выдворил их из британской резиденции. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что после выхода скандальных мемуаров «Запасной» Карл III попросил младшего сына освободить резиденцию Фрогмор-коттедж, которую в распоряжение супругов когда-то передала Елизавета II. До недавнего времени герцогу Сассекскому приходилось в ходе своих редких визитов в Великобританию останавливаться где придется — то в гостинице, то в поместье дяди Чарльза Спенсера.

Теперь же, по данным источника, Гарри и Меган приобрели дом в Португалии — до Великобритании на самолете всего около трех часов. Другие детали пока не раскрываются, однако предполагается, что на покупку новой недвижимости пару вдохновила двоюродная сестра Сассекса принцесса Евгения. Несколько лет назад они с супругом приглашали опальных родственников погостить в своем поместье в районе Мелидеш. Муж Евгении Джек Бруксбанк работает в отделе маркетинга в коттеджном комплексе CostaTerra.

Покупка жилища, подчеркивает издание, вероятно, даст Сассексам возможность ездить в шенгенскую зону без ограничений.

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