Бигуди и бокал в руках: молодая избранница Ди Каприо восхитила новыми фото

Молодая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо восхитила мир новыми фотографиями. 26-летняя Виттория Черетти позировала с бигуди на голове и бокалом в руке.

Звезда фильма «Титаник» долгое время встречается с манекенщицей, которая смогла удержать его возле себя даже после наступления 25-летия. Обычно, мужчина расставался с избранницами, когда им исполнялось 25. В СМИ постоянно шутили на эту тему.

Виттория опубликовала кадры с новой съемки, в очередной раз похваставшись красотой и молодостью. Она позировала в черном коротком платье от Balenciaga с открытыми плечами и меховой отделкой. На тонкой шее Черетти было колье с бриллиантами.

Девушке сделали элегантную прическу и нюдовый макияж. Еще есть кадры, на которых запечатлена подготовка к фотосессии. Там модель предстала с бигуди на голове и бокалом в руке.

Возлюбленная актера не стала подписывать публикацию, а просто оставила смайлик в виде скорпиона – своего знака зодиака.

Напомним, что Виттория родилась в семье дизайнера Франчески Лаццари. Девушка работает моделью и сотрудничает с самыми популярными брендами. Впервые с Ди Каприо ее заметили в мае 2023 года. Несмотря на знакомство с родителями, о свадьбе пока речи не идет.

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