BFMTV: французской актрисе Брижит Бардо срочно потребовалась помощь спасателей

В дом французской актрисы Брижит Бардо приехали спасатели. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Все произошло утром 19 июля. Как утверждает муж Брижит, у 88-летней артистки возникли проблемы с дыханием, а до этого она несколько дней подряд жаловалась на сильную жару.

Специалисты экстренных служб прибыли в дом на Лазурном берегу в городе Сен-Тропе. Они дали женщине кислород, проконтролировали, что ее пульс, давление и сердечный ритм нормализовались, и уехали. Сейчас с Брижит Бардо все хорошо.

Напомним, актриса обрела мировую известность и статус секс-символа в конце 1950-х годов. Она снималась в таких фильмах, как «Парижанка», «Истина», «Презрение», «Три шага в бреду» и т.д.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри решили пожить какое-то время отдельно, чтобы сохранить брак. Супруги не смогли стать друг для друга близкими людьми и справиться с постоянной критикой в свой адрес.