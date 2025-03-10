«Безумие! Они подвергли опасности ее жизнь!»: принц Гарри и Меган Маркл попали в скандал из-за дочери

Принц Гарри и Меган Маркл снова попали в скандал после публикации нового фото с 3-летней дочерью. Пользователи Сети «обрушились» на герцогов Сассекских из-за отношения к Лилибет — многие уверены, что они подвергают опасности жизнь ребенка.

По случаю 8 Марта супруга принца Гарри поделилась редкими семейными кадрами. На одном из снимков Меган Маркл позировала в объятиях мужа на берегу океана, а на другом — с матерью. Однако внимание пользователей Сети привлекло фото, на котором принц Гарри запечатлен вместе с дочерью на руках во время морской прогулки в лодке. Многие резко осудили младшего брата принца Уильяма за то, что ни он, ни 3-летняя Лилибет не надели спасательные жилеты, что противоречит закону в Калифорнии.

«Принц Гарри и Меган Маркл так хорошо показывают миру, насколько они плохи в качестве родителей», «Очень часто по вине таких ужасных родителей происходят несчастные случаи», «Это очень плохо, безответственно», «Это безумие! Они подвергли опасности жизнь Лилибет!» — возмущаются в Сети.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту звездной пары. Поклонники герцогов Сассекских предположили, что снимок был сделан, когда лодка была пришвартована к пирсу.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом. Через три года герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной» с откровениями о родственниках и резко высказался о них в интервью.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям в ярости из-за попыток Меган Маркл копировать их с принцем Гарри мать принцессу Диану.