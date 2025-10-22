«Без колебаний вернулась бы к нему»: Николь Кидман жалеет о разводе с Китом Урбаном

Актриса Николь Кидман жалеет о разводе с музыкантом Китом Урбаном и готова вернуться. Пара была в браке почти 20 лет. Подробности их отношений сообщает Daily Mail.

Близкие к артистке источники рассказали, что решение о расставании принял Урбан. Для актрисы это стало шоком.

«Она без колебаний вернулась бы к нему», — приводит издание слова инсайдера, знакомого с ситуацией.

Кидман до последнего верила в шанс на примирение и не ожидала, что супруг поставит точку в их браке. Внешне актриса сохраняет спокойствие и достоинство, однако близкие уверяют, что она переживает развод крайне тяжело и в глубине души не отпустила мужа.

Ситуацию усугубляют слухи о том, что Кит Урбан уже начал новую жизнь. В Нэшвилле активно обсуждают его возможный роман с одной из молодых звезд кантри-сцены, хотя знакомые певца опровергают домыслы.

Детям супругов тоже тяжело от их решения. Общие дочери пары – 17-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет могу остаться с матерью. Николь просит назначить основным опекуном ее.

Напомним, что актриса и музыкант поженились в 2006 году.

