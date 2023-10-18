Беременность 44-летней Кортни Кардашьян чуть не обернулась трагедией

44-летняя фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян беременна четвертым ребенком, который должен появиться на свет в ноябре 2023 года. Но в начале сентября беременную Кортни увезли на срочную операцию — ее мужу Трэвису Баркеру даже пришлось прервать свой музыкальный тур. Звезда рассказала, что помогло спасти ее сына.

Звезду смутило, что медицинская страховка покрывает только два УЗИ. Мнительность Кортни сыграла ей на руку, поскольку она сама пережила несколько ЭКО. Одна из внеплановых процедур показала, что ребенку срочно требуется операция, рассказала она в интервью изданию Vogue.

«Мне всегда везло, и я делала больше, чем покрывает страховка. Именно одно из таких УЗИ спасло жизнь моему ребенку», — пояснила звезда.

Кортни не назвала точный диагноз, но ей потребовалась срочная операция.

Сейчас она чувствует себя хорошо, ее ребенок в безопасности. Однако фотомодели необходимо беречь себя. Врачи порекомендовали ей полный покой.

Ребенок, который должен появиться на свет в ноябре 2023 года, станет четвертым для Кортни и четвертым же для ее супруга Трэвиса Баркера, у которого двое родных детей — 19-летний Лэндон и 17-летняя Алабама, а также приемная старшая дочь Атиана от прошлого брака с Шэнной Моуклер.

Кортни Кардашьян воспитывает 13-летнего сына Мейсона, 11-летнюю дочь Пенелопу и 8-летнего сына Рейна от Скотта Дисика.

Ранее звезда призналась, что заморозила свои яйцеклетки.