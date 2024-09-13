Беременная Марго Робби снялась в рекламе духов, заменив дочь Джонни Деппа

Актриса Марго Робби приняла участие в рекламной съемке для известного бренда духов. Об этом сообщает Hypebeast.

Лицом французской парфюмерной компании раньше была дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз. Именно она снималась в рекламных роликах. Но представители бренда решили заменить ее на звезду фильма «Барби».

Для фотографов Марго позировала в красном твидовом жакете с золотым логотипом. В руках она держала большой флакон. Волосы актриса оставила распущенными.

Напомним, что сейчас Марго Робби находится в ожидания ребенка. Новости о беременности она не комментирует, но и не скрывает свое положение. В июле она впервые вышла в свет и продемонстрировала округлившийся живот.

Беременна актриса от своего мужа Тома Акерли. Они познакомились еще в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». После года общения они начали встречаться, а в 2016 году сыграли свадьбу.

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