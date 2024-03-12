Беременная кузина Карла III Мэддисон Бруденелл выходит замуж за сварщика

Беременная кузина Карла III, леди Мэддисон Бруденелл выходит замуж за канадского сварщика Брета Капетанова. Влюбленные познакомились в самолете, когда женщина переживала тяжелый развод. Об этом сообщает Woman.ru.

Поначалу пара не думала, что их отношения приведут к серьезному союзу. Однако, после встречи, канадский сварщик убедил Мэддисон в своих чувствах, и они начали серьезные отношения.

Несмотря на аристократическое происхождение Мэддисон, Брет решился познакомиться с ее семьей. Это была важная встреча, ведь он рос на ферме в Канаде, и не ожидал, что когда-нибудь встретит девушку с таким благородным происхождением.

«Он сразу сказал моим родным, что хочет заботиться о моих детях, и этим их покорил», — делилась женщина.

Молодые сразу нашли общий язык, и родственники Мэддисон были очарованы Бретом. Он даже завоевал сердце леди Памелы Хикс, дочери лорда и леди Маунтбеттен. Все они рады будущему браку и ждут с нетерпением прибавления в семье.

Для Мэддисон это будет уже второй брак. Ее первый союз с диджеем Олаолува Оламидом Модупе-Оджо, известным как Jazz Purple, закончился разводом после рождения третьего ребенка. Разрыв сильно повлиял на ее психическое состояние, но теперь она рада новой любви и ожиданию ребенка. Роды назначены на середину августа.

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