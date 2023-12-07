Беременная девушка Роберта Паттинсона съела все пельмени, которые были в отеле

Беременная девушка актера Роберта Паттинсона, актриса Сьюки Уотерхаус рассказала о своих необычных пристрастиях во время беременности. Она призналась, что перед мероприятием съела все пельмени, которые были в отеле. Их было 50 штук. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитость снялась в видеоролике, где был показан момент, когда она заказывает 50 пельменей в своем номере отеля перед церемонией British Fashion Awards 2023. Актриса с удовольствием дегустировала все классические пельмени с креветками, предлагаемые в гостинице, и быстро справилась с ними. Это были все пельмени, которые имелись там.

Отметим, что Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года, а в декабре прошлого года они впервые представили себя как пару на показе Dior в египетском городе Гиза. В начале ноября фотографии актрисы с округлившимся животом вызвали слухи о беременности, а позже 31-летняя артистка подтвердила эту новость на сцене фестиваля Corona Capital в Мексике, приветствуя зрителей радостной новостью.

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