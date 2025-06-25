«Бен желает Бретту удачи»: Аффлек боится за нового возлюбленного Дженнифер Лопес

Актер Бен Аффлек боится за нового возлюбленного экс-жены Дженнифер Лопес. По данным инсайдеров, 54-летняя звезда теперь встречается с 38-летним актером Бреттом Голдстином, своим партнером по фильму «Офисный роман». Их близкое общение заметили на недавней вечеринке в Доминиканской Республике, где пара покинула мероприятие вместе.

Однако Бен Аффлек, по словам близких к нему источников, крайне скептически оценивает перспективы этих отношений. Актер считает, что Голдстин «попал под чары» и не видит рисков. А они есть. Так, по мнению мужчины, певица жестоко обращается с партнерами. Кроме того, сам Бретт может не подойти Дженнифер.

«Ему жаль Бретта — он понимает, что это хороший, скромный парень, которого съедят и выплюнут. Она хочет, чтобы ее мужчины соответствовали ее экстравагантному образу жизни и стандартам совершенства, а это невозможно ни для кого. Бен желает Бретту удачи, потому что она ему понадобится», — рассказал инсайдер Geo News.

При этом сам актер рад, что Лопес нашла новое увлечение. После развода Джей Ло не раз признавалась, как тяжело переживала расставание, называя Бена «главным романтическим разочарованием» своей жизни.

Ранее мы писали о том, что певица Дженнифер Лопес опубликовала фото с отцом и назвала его своим героем.