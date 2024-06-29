Бен Аффлек вывез свои вещи из дома, пока Дженнифер Лопес была в Европе

Голливудский актер Бен Аффлек вывез свои вещи из дома, пока его жена Дженнифер Лопес наслаждалась отдыхом в итальянской провинции Салерно.

Как пишет People, Аффлек окончательно съехал из особняка в Беверли-Хиллз, который приобрел совместно с Лопес. Сейчас он проживает в съемной квартире в Брентвуде.

По данным издания Бен и Дженнифер живут раздельно уже около двух месяцев. Сейчас он сфокусирован на работе и ежедневно посещает свой офис. Кроме того, актер стал больше времени проводить с детьми, рожденными в браке с Дженнифер Гарнер.

Ранее стало известно, что Аффлек сблизился с бывшей женой на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес. Сейчас звезда «Исчезнувшей» живет неподалеку от Гарнер и их общих детей.