Белла Хадид выбрала подчеркнувший фигуру провокационный наряд для участия в шоу

Супермодель Белла Хадид приняла участие в съемках шоу «Топ-модель по-голландски» и выбрала для эфира откровенный наряд, подчеркнувший ее идеальную фигуру.

Снимками со съемок звезда подиумов поделилась в своем блоге. На кадрах она запечатлена в бежевом жакете с глубоким декольте и вышивкой с бабочками. Кроме того, она надела длинную узкую юбку такого же оттенка. Образ Белла дополнила ожерельем из белого металла и перстнем.

Визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза, а стилисты сделали прическу с волнистыми локонами.

Компанию Белле на съемках составила ее мать Иоланда Хадид.

Ранее сообщалось, что модель Белла Хадид вернулась на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма. Она приняла участие в показе Saint Laurent, представив весеннюю коллекцию 2025 года.