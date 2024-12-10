Бейонсе публично поддержала Jay-Z после обвинений в изнасиловании 13-летнего подростка

Певица Бейонсе и рэпер Jay-Z решили проигнорировать обвинения артиста в изнасиловании 13-летней школьницы. Они появились на премьере мультфильма «Муфаса: Король Лев» вместе с дочерью Блю Айви. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что 9 декабря вокруг рэпера разгорелся скандал, его семья решила не отказываться от светского мероприятия в Голливуде. Комментарии журналистам звезды не давали, зато охотно позировали фотографам, давая понять, что им все равно на новости. Бейонсе вышла в свет в черно-золотом платье длины макси, а Jay-Z — в классическом черном костюме.

Отметим, что в мультфильме дочь знаменитостей озвучила одного из героев, поэтому родители не могли не поддержать ее на премьере.

Обвинения против рэпера выдвинули накануне мероприятия. Сообщается, что в 2000 году Jay-Z мог надругаться над несовершеннолетней девочкой вместе с другом P. Diddy. Предположительно, произошло это на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. Подростка заставили подписать документы о неразглашении информации.

Ранее певица MIA заявила, что Jay-Z вынуждал ее сделать пластику.