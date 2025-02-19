В США назвали истинную причину того, почему «Бейонсе получила «Грэмми»

Певица Бейонсе почувствовала колоссальное удовольствие от «сладкой мести», получив «Грэмми» — не только из-за статусности этой награды, но и из-за того, что ее «полюбили» фанаты деревенской музыки. Об этом пишет Radar Online в своем эксклюзивном материале.

Напомним — Бейонсе стала победительницей в номинации «Лучший альбом» с пластинкой Cowboy Carter. Однако она рассчитывала завоевать не только «Грэмми» — надежды были также на премию американской Ассоциации исполнителей кантри-музыки (АИКМ), поскольку альбом был написан именно в стиле кантри. Однако Ассоциация решила, что певица этой награды не достойна.

«Для Бейонсе это просто мед на душу — выиграть „Грэмми“ за Cowboy Carter после фиаско с АИКМ. Она не только получает признание, которого заслуживает, оно приходит через Грэмми, что, безусловно, престижнее награды АИКМ. Теперь Бейонсе — королева деревенского бала», — рассказал Radar Online ее друг.

Впрочем, как отмечают источники, роль сыграл не только талант исполнительницы — по общепринятому мнению, никто не хочет ссориться с ее могущественным кланом.

«Бейонсе и [ее муж] Jay-Z имеют огромное влияние в индустрии, и последнее, что они собирались сделать, это пренебречь ею, как это сделала АИКМ. И, сказать по правде, она была бесспорным фаворитом. Это было практически предопределено», — приводит портал слова осведомленных инсайдеров.

Ранее мы писали о том, что в речи Майли Сайрус на «Грэмми» увидели намек на безграничную власть Бейонсе.