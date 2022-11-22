«Бедра как у Кардашьян»: 34-летняя Адель снова набирает вес

Поклонники певицы Адель переживают, что она снова начала поправляться. На недавнем выступлении артистка была в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее пышные бедра. Некоторые сравнили поп-диву с Ким Кардашьян.

На свежих фотографиях знаменитость позирует в длинном черном наряде с широким поясом. Пользователи Сети пишут, что на фоне тонкой талии ее нижняя часть выглядит слишком объемной. А акцент на платье только усилил этот эффект.

«То ли платье неудачное и «полнит», то ли она действительно поправилась», «Бедра как у Кардашьян», «Очень красивая, но нижняя часть тела непропорционально большая», «Красотка, пара лишних кг ей только к лицу», – пишут фанаты в комментариях.