«Бедра как у Кардашьян»: 34-летняя Адель снова набирает вес
Поклонники певицы Адель переживают, что она снова начала поправляться. На недавнем выступлении артистка была в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее пышные бедра. Некоторые сравнили поп-диву с Ким Кардашьян.
На свежих фотографиях знаменитость позирует в длинном черном наряде с широким поясом. Пользователи Сети пишут, что на фоне тонкой талии ее нижняя часть выглядит слишком объемной. А акцент на платье только усилил этот эффект.
«То ли платье неудачное и «полнит», то ли она действительно поправилась», «Бедра как у Кардашьян», «Очень красивая, но нижняя часть тела непропорционально большая», «Красотка, пара лишних кг ей только к лицу», – пишут фанаты в комментариях.
adele/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Некоторые фолловеры предположили, что Адель легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить свои формы. Они посоветовали звезде не терять индивидуальность.
Напомним, что исполнительница преобразилась после тяжелого развода с супругом Саймоном Конекки. Это произошло три года назад. Тогда артистка очень переживала, но не стала заедать горе вредной едой, а занялась своим внешним видом. Она избавлялась от депрессии с помощью тренажерного зала и строгой диеты. Сейчас она счастлива в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом и готова родить ему детей.
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