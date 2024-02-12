«Барби средних лет»: Кейт Бланшетт появилась на премии в нелепом платье и с бантом на голове

Голливудская актриса Кейт Бланшетт появилась на премии AACTA Awards в нелепом розовом платье и с бантом на голове. Звезда со сцены пошутила про тренд на Барби. Об этом сообщает HELLO!.

54-летняя обладательница премии «Оскар» в этот раз не была в числе номинантов, а награждала победителей. Обычно, Кейт всегда выглядит великолепно, но ее наряд на мероприятии вызвал множество вопросов. Как оказалось, своим видом актриса решила пошутить про тренд на Барби.

Во время церемонии вручений наград Австралийской академии кино и телевизионных искусств AACTA Awards Бланшетт вышла на сцену в пышном платье из розовой мишуры и с огромным бантом в горошек на голове. Публика осыпала звезду аплодисментами.

«Барби средних лет», – пошутила над собой артистка.

Статуэтку Кейт вручила исполнительницы роли Барби Марго Робби. Они вместе посмеялись, и блондинка взяла слово.

«Если бы вы спросили маленькую меня, кто моя любимая актриса, я ответила бы, что это Кейт Бланшетт», – призналась Марго.

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