55-летняя Мишель Обама показала выросших красавицами дочек на новой семейной фотографии
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Мишель Обамы
Бывшая Первая леди США поздравила всех с Днем Благодарения.
В семье бывшего президента США — две дочери: 21-летняя Малия и 18-летняя Наташа. Родители нечасто публикуют их фотографии, а тем временем девушки выросли настоящими красавицами. Редкое фото демонстрирует это.
«От нашей семьи — вашим: С Днем Благодарения», — написала она.
Малия учится в Гарвардском университете. Наташа – в Чикагском.
Фото и видео: instagram
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