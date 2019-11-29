55-летняя Мишель Обама показала выросших красавицами дочек на новой семейной фотографии

В семье бывшего президента США — две дочери: 21-летняя Малия и 18-летняя Наташа. Родители нечасто публикуют их фотографии, а тем временем девушки выросли настоящими красавицами. Редкое фото демонстрирует это.

«От нашей семьи — вашим: С Днем Благодарения», — написала она.