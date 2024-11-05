Бандиты в масках ворвались в особняк актрисы Ани Тейлор-Джой и ее мужа в Лондоне

Бандиты в масках напали на особняк актрисы Ани Тейлор-Джой и ее мужа Малкольма МакРэйя в Лондоне. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

По данным источника, преступники ворвались в дом к знаменитостям 12 февраля 2023 года. Об этом стало известно только сейчас, так как недавно судья снял ограничения для журналистов по освещению этого дела. Оказалось, что супруги были в это время в особняке вместе с коллегой музыканта, Кейном Ришоттом.

Отмечается, что злоумышленники ворвались в дом в масках и хотели проникнуть в спальню, где были актриса и ее супруг. Оказалось, что особняк принадлежит не им, а общественному деятелю. Но его имя не раскрывается. Пара была потрясена, но в результате инцидента никто не пострадал физически.

Следствие считает, что к делу причастен Кирк Холдрик, которого в 2022 году видели на нескольких свиданиях со звездой сериала «Эссекс» Ханной Воян. Он находится под стражей, но не признает свою вину. Суд состоится 29 сентября 2025 года.

Уже через неделю после инцидента Аня была на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

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