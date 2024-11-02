Актрису Сару Джессику Паркер обокрали в Нью-Йорке: что пропало у звезды

Актриса Сара Джессика Паркер сообщила, что стала жертвой воров. Она пожаловалась на злоумышленников, которые украли возле ее дома в Нью-Йорке декорации к Хэллоуину. Неизвестные забрали тыквы на сумму $35 тысяч.

Как сообщает зарубежный портал Daily Mail, неприятность со звездой сериала «Секс в большом городе» случилась на днях. Ее крыльцо у дома было украшено декорациями в виде тыкв в золотистом и розовом цветах. Оказалось, что пробыли они там не долго. Кто-то украл украшения.

Журналисты отметила, что сумма ущерба составила $35 тысяч. Скорее всего, звезде было очень обидно, так как после на ее окнах появилась табличка с надписью: «Позор ворам тыкв!».

По данным СМИ, камера успела заснять преступников и момент инцидента, но ничего уже нельзя сделать. Также стало известно о том, что пять лет назад с актрисой приключилась такая же история – у нее украсили хэллоуинские тыквы.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес вышла из себя из-за вопроса про бывшего возлюбленного. Она пришла на мероприятие и пообщалась с фанатами. Один из них не мог уйти просто с автографом, а задал звезде слишком личный вопрос о рэпере P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми.