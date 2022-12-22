Байден приберег для Зеленского «особое заявление», для которого он присутствовал лично

Президент США Джозеф Байден, известный неоднозначными и корявыми высказываниями, на пресс-конференции заявил о возможной смерти главы Украины Владимира Зеленского.

Американский лидер, вероятно, хотел похвалить украинского коллегу, но вышло, как минимум, странно.

Байден произнес: «Этот парень, судя по его душе, тот, за кого себя выдает. Понятно, кто он. Он готов отдать свою жизнь за свою страну».

Зеленский кивал на это заявление Байдена, но глаза его были испуганными в этот момент.

80-летний президент США нередко путает слова и названия на официальных мероприятиях, пугает общественность привычкой нюхать женские волосы. Оказалось, что подобное происходит не только на работе, но и дома. Так, супруга Байдена Джилл сообщила, что муж каждое Рождество преподносит ей один и тот же подарок.