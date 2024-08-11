«Бабушка в магазине»: 45-летняя экс-супруга актера Тома Круза появилась на публике без макияжа

45-летняя актриса Кэти Холмс появилась на публике без макияжа. Экс-супругу актера Тома Круза засняли во время прогулки в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Кэти Холмс вышла в свет в зеленых джоггерах, белом свитшоте, высоких носках и кроссовках, дополнив образ сумкой из кожи. Актриса появилась перед папарацци без макияжа и укладки, волосы она собрала в небрежный пучок.

Пользователи Сети раскритиковали внешний вид артистки и отметили, что она похожа на «бабушку в магазине».

Напомним, Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006 году. В том же году у супругов родилась дочь Сури. В 2012 году актриса подала на развод и тогда же стало известно, что между артистами было подписано соглашение, согласно которому Кэти Холмс получила полную единоправную опеку над Сури, и она будет жить вместе с ней в Нью-Йорке.

В конце июня появилась информация, что дочь Тома Круза отказалась от фамилии актера. По словам инсайдера из окружения артистов, Сури приняла такое решение, чтобы избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.

Ранее сообщалось о том, что Кэти Холмс засняли на прогулке с повзрослевшей дочерью Сури от брака с Томом Крузом.