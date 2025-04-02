«Аж слезы наворачиваются»: Адриано Челентано показал себя в 87 лет и ужаснул поклонников

В Сети появилось новое фото актера и музыканта Адриано Челентано, которое сильно расстроило его поклонников. Пользователи отметили, что артист сильно постарел и сейчас выглядит болезненно.

Несмотря на то, что Челентано уже 87 лет, многие его фанаты не могут смириться с тем, что даже звезды со временем меняются. Так, свежий снимок Адриано встревожил общественность. Дело в том, что на кадре у него было морщинистое лицо, впадины под глазами и лишь небольшое количество седых волос. Некоторые комментаторы допустили, что певец болен.

«Святые мощи, я его не узнала»; «Лекарства от бессмертия пока не изобрели, аж слезы наворачиваются, честно»; «Годы взяли свое, но он все рано лучший»; «Надеюсь, это просто временные проблемы со здоровьем на него так повлияли», «Очень болезненный. Здоровья!» - пишут пользователи.