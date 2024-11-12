Авторы песни Seven Nation Army отозвали иск против Дональда Трампа после выборов

Авторы песни Seven Nation Army решили отозвать иск к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета USA Today.

Музыканты американской рок-группы The White Stripes ранее подали в суд на Трампа за то, что он использовал композицию Seven Nation Army во время своей предвыборной кампании. В итоге они отозвали иск.

«Согласно воскресной заявке в федеральный суд Нью-Йорка, которая была рассмотрена USA Today в понедельник, Джек и Мег Уайт, которые распустили группу в 2011 году, добровольно отклонили иск о нарушении авторских прав», – сообщает источник.

Причина, по которой музыканты изменили свое решение, не раскрывается. Но у них есть возможность подать жалобу повторно. В первый раз они обратились с иском в суд в начале сентября. Тогда выяснилось их недовольство тем, что песня использовалась для видео, на котором Трамп садится в самолет.

Ранее мы писали о том, что 5 ноября в США прошли выборы президента. На пост главы государства баллотировались Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис. На следующий день стало известно, что Трамп набрал 277 голосов, которые были необходимы для победы.