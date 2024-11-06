В штабе не скрывают ликования: кто победил на выборах президента США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп побеждает на выборах. По данным Foxnews.com, с наибольшей долей вероятности, он станет главой Белого дома.

Экс-президент страны уже набрал 277 голосов из 270 необходимых против 226 Камалы Харрис. Остальные западные СМИ приводят другие цифры, но все они пишут о победе Трампа.

В штабе кандидата от республиканской партии — ликование. В то время, как Камала Харрис готовится к долгим судебным разбирательствам.

С победой лидера президентской гонки поздравил глава Сальвадора Найиб Букеле.

Сам Трамп подтвердил, что победил на выборах. Он вышел на публику с супругой под трек God Bless the U.S.A.

Официально о победе Трампа объявят только 6 января — в этот день новый состав Конгресса США подсчитает голоса избирателей на специальном заседании.

Из-за сообщений о победе Трампа цена на биткоин вскочила до $75 тыс. Это связано с тем, что до этого республиканец открыто поддержал валюту.

Напомним, новость о победе кандидата от республиканской партии не дает покоя действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.