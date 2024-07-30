Автор лучшего гола Евро-2024 Ламин Ямаль начал встречаться с русской моделью

Чемпион Европы по футболу, 17-летний испанец Ламин Ямаль закрутил роман с моделью из России. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, новой пассией футболиста стала 20-летняя русская модель по имени Алиса, несколько лет назад переехавшая в Барселону по учебе. Там девушка и могла познакомиться с Ямалем, который выступает за местный футбольный клуб. Недавно Ямаль отписался от своей девушки, тиктокерши Алекс Падильи, из-за подозрений в измене. Вскоре после этого спортсмен подписался на Алису.

Стоит отметить, что на Ямаля подписаны и члены семьи россиянки: ее брат, играющий за любительскую футбольную команду в Барселоне, и отец - бизнесмен, работавший на телевидении и основавший рекламное агентство в Москве.

Ламин Ямаль стал самым обсуждаемым игроком чемпионата Европы-2024. Он со своей сборной Испании выиграл турнир, обыграв в финале Великобританию – 2:1. Его гол в ворота сборной Франции стал лучшим: спорстмен отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. Испанец также был признан лучшим молодым игроком.

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