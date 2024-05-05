Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг собирается написать еще шесть книг

Британская писательница Джоан Роулинг, создавшая вселенную о Гарри Поттере, планирует выпустить еще шесть книг. Новые произведения не будут связаны с популярным миром магии.

В интервью с The Times Роулинг отметил, что сейчас она пишет восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке.

«Будут еще два «Страйка», а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться, — рассказала писательница.

Роулинг призналась, что любит писать «от руки» по ночам. Ей легче завершить историю и гораздо сложнее начать. Порой Джоан заканчивала главу романа прежде, чем дописывала самую первую.

Однажды писательница столкнулась с творческим кризисом. Это произошло во время работы над книгой «Гарри Поттер и тайная комната». Роулинг была «просто ошеломлена, буквально застыла» — такое состояние продлилось неделю.

Ранее британский актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера во франшизе «Гарри Поттер», высказался об отношениях с писательницей Джоан Роулинг, придумавшей Поттериану.