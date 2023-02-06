Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе, сбив велосипедистку

Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер стал участником дорожно-транспортного происшествия в Лос-Анджелесе. Голливудский актер на внедорожнике сбил девушку на велосипеде.

Сообщается, что артист не заметил второго участника ДТП, так как он появился слишком неожиданно. Велосипедистка внезапно свернул на полосу, по которой ехал Шварценеггер, и он не успел среагировать и затормозить. В результате девушка столкнулась с автомобилем.

На место аварии вызвали спасателей и полицейских. Велосипедистка осталась жива, отделавшись лишь небольшими травмами. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сильнее от ДТП пострадало ее транспортное средство. Его вызвался починить Арнольд. Он отвез велосипед в ближайшую мастерскую.

Сотрудники правоохранительных органов выдвигать обвинения против актера не стали. По их заявлению, он был не виноват, и все произошедшее – несчастный случай. Это подтвердили и очевидцы событий.

Ранее стало известно, что на известного рок-музыканта Мэрилина Мэнсона подали очередной иск в суд. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, когда ему было 25 лет. По заявлению девушки, певец неоднократно издевался над ней и заставлял под страхом расправы над родными ложиться с ним в постель.