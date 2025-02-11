Арми Хаммер после обвинений в каннибализме отрицает, что ел людей. Об этом он рассказал на подкасте The Louis Theroux.

Актера Арми Хаммера в 2021 году обвинили в каннибализме — девушки, переписывавшиеся со звездой, опубликовали скриншоты, в которых Хаммер описывал свои сексуальные фантазии. Сообщается, что актер высказывался о возможности пить кровь своих возлюбленных.

Спустя некоторое время, из-за слитых переписок, Арми Хаммера начали отменять на Западе, отказавшись снимать его в фильмах.

Сам актер заявил, что скандал из-за обвинений в каннибализме — недоразумение.

«Это был забавный разговор между двумя людьми, которые шутили и подталкивали друг друга. Иногда, когда вы встречаетесь или занимаетесь сексом с человеком, то становитесь провокатором», — объяснил он.

По словам знаменитости, у него никогда не было намерений причинить боль человеку.

«У меня никогда не было намерения отрезать или съесть что-то у кого-нибудь. Нет», — заявил он.

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