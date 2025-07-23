Арестован модельер Нгуен Конг Чи, одевавший Бейонсе и Дженнифер Лопес

Во Вьетнаме арестовали известного модельере Нгуен Конг Чи, создававшего наряды для мировых знаменитостей. Об этом сообщает VnExpress.

По данным издания, дизайнера обвиняют в хранении наркотических веществ* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Нгуен Конг Чи одевал таких звезд, как экс-первая леди США Мишель Обама, певицы Бейонсе, Дженнифер Лопес, Майли Сайрус и участница Blackpink Роза.

47-летний кутюрье основал собственный бренд в 2009 году и стал одним из самых влиятельных дизайнеров Вьетнама.

Ранее мы писали о том, что 11 человек госпитализировали на концерте Бейонсе. В Атланте возникла массовая паника после того, как 10-летняя девочка громко закричала, увидев крупного жука.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.