Анну Курникову без инвалидной коляски заметили на яхте с Энрике Иглесиасом

Папарацци заметили российскую теннисистку Анну Курникову на яхте с певцом Энрике Иглесиасом и сыном Николасом. 43-летняя спортсменка была без кресла-каталки, которой периодически пользуется из-за сильных болей в спине.

Анна выбрала для морской прогулки черный слитный купальник и солнцезащитные очки в крупной оправе. 49-летний Энрике был одет в серое худи, бейсболку и очки-авиаторы. Компанию звездной паре составил их сын Николас. Мальчик в спасательном жилете сидел в кресле рядом с папой у руля управления яхтой.

При этом Курникова самостоятельно передвигалась по яхте и выглядела бодрой. Она принесла сыну бананы и другие фрукты, и при этом даже не хромала, сообщает Us Weekly.

Напомним, Анна Курникова в 2000 году вошла в топ-10 лучших теннисисток планеты. С 2001 года она состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. Семейство вместе с 7-летними двойняшками Николасом и Люси, а также 5-летней дочерью Мэри проживает в собственном особняке в Майами. В 2003 году Анна завершила спортивную карьеру из-за травм.

Ранее сообщалось, что Курниковой не удалось полностью избавиться от травмы, из-за которой ей пришлось уйти из спорта. Анна ведет довольно закрытый образ жизни, поэтому появление в инвалидном кресле шокировало ее поклонников.