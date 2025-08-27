Анна Курникова и Энрике Иглесиас в четвертый раз станут родителями в конце года

44-летняя теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас ждут четвертого ребенка. Слухи подтвердили источники, близкие к паре.

Инсайдеры сообщили изданию Hola!, что пара ждет появления младенца в конце года. Супруги рады снова стать родителями, пишет издание.

Сейчас Анна находится на четвертом или пятом месяце беременности. Молодая мама чувствует себя прекрасно.

Неделю назад Курникова и Иглесиас появились на публике с детьми. На теннисистке была толстовка, которая скрывала изменения в фигуре. Поклонники заподозрили Анну в беременности, хотя сама спортсменка не давала комментариев.

У пары трое детей: семилетние близнецы и пятилетняя дочь. Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года, но поженились спустя почти десятилетие. Пара ведет закрытый образ жизни и не делится с прессой какими-либо подробностями.

