Анджелину Джоли задело, что даже Памела Андерсон затмила ее на «Оскаре»

Голливудская звезда Анджелина Джоли серьезно переживает из-за того, что фильм «Мария» с ее участием не был номинирован на «Оскар». Больше всего актрису задело, что внимания удостоилась даже Памела Андерсон, пишет RadarOnline.

По данным СМИ, Джоли не имеет ничего против коллеги по цеху. Тем не менее произошедшее на кинопремии возмутило звезду. Памелу Андерсен номинировали на главную женскую роль, тогда как об Анджелине не шло даже и речи.

По всей видимости, данная ситуация очень сильно ударила по самолюбию Джоли. Ей стало обидно, что люди, не отличающиеся актерским талантом, собирают овации.

«Анджелина лично ничего не имеет против Памелы, но она находит довольно странным, что та, кто больше известна своим размером бюстгальтера, чем актерскими данными, является любимицей сезона», — заявил инсайдер.

Ранее сообщалось, что дети Джоли выразили беспокойство из-за худобы матери. Они считают ее критической.