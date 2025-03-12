Дети Анджелины Джоли переживают из-за состояния здоровья актрисы

Дети голливудской актрисы Анджелины Джоли выразили беспокойство относительно ее состояния. Об этом пишет издание Radar.

Известно, что летом 2024 года знаменитость весила 45 килограммов при росте 170. Различные медики активно говорили актрисе о необходимости набрать минимум 6 килограммов.

Больше всего худобу Джоли могут наблюдать ее дети. Наследники осознали, что худоба матери достигла критического уровня, вследствие чего они решили попытаться самостоятельно исправить ситуацию. Так, в последнее время папарацци регулярно замечают звезду фильма «Мистер и миссис Смит» вместе с сыном Ноксом во время поездок за продуктами. Как правило, их тележки набиты большим количеством пакетов.

«Они вместе закупают продукты на оптовых базах и соблазняют ее лакомствами из гастронома и пекарни, а также каждый вечер устраивают семейные пикники, чтобы она набрала вес. Она все еще выглядит худой, ее лодыжки как веточки, но под пристальным наблюдением детей она ест хотя бы по несколько кусочков», — рассказал информатор.

Инсайдер отметил, что Джоли всегда обладала плохим аппетитом. При этом во время брака с Брэдом Питтом, как оказалось, ситуация была несколько иной.

«Единственное хорошее, что сделал Брэд, — это заставлял ее больше есть, но с тех пор, как его не стало, дети чувствуют, что она не заботится о себе, и это заставляет их еще больше ее опекать», — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли пошла на крайние меры ради безопасности попавшего в ДТП сына.