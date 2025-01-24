Анджелина Джоли столкнулась с обвинениями в затягивании развода с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли столкнулась с обвинениями в попытке обогатиться на разводе с Брэдом Питтом. Об этом пишет издание Radar.

По словам информатора, артистка хотела наказать звезду «Бойцовского клуба», поэтому всячески затягивала бракоразводный процесс.

«Она хотела наказать Брэда и тянула развод в течение восьми долгих лет, пока не измотала его до такой степени, что он выписывал ей чек на любую запрашиваемую сумму. Она вышла из этого развода намного богаче, чем была», — рассказал инсайдер.

Источник уточнил, что Джоли пыталась заставить своего бывшего мужа страдать эмоционально и обеспечить себе выплату в размере нескольких миллиардов.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 по 2019 год. У экс-супругов шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 20-летний Пакс Тьен и 19-летняя Захара Марли.

В декабре минувшего года стало известно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным СМИ, знаменитости подписали документы на развод 30 декабря. Адвокат Джоли Джеймс Саймон рассказал, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад.

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