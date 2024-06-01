Анджелина Джоли появилась на публике с дочерью после ее отказа от фамилии отца Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли вместе с 15-летней дочерью Вивьен посетила премьеру мюзикла Reefer Madness The Musical («Безумие Рифера: Мюзикл») в Лос-Анджелесе после недавнего скандала с экс-супругом актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает E! News.

Голливудская звезда появилась на мероприятии в черном брючном костюме и белой футболке с принтом в виде галстука. Дочь Анджелины Джоли Вивьен надела жилет с голубой рубашкой и брюки. Знаменитость и ее дочь позировали на ковровой дорожке перед премьерой вместе с актрисой Кристен Белл, которая спродюсировала постановку.

Примечательно, что Анджелина Джоли вышла в свет с дочерью спустя несколько дней после громкой новости о том, что Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры», который продюсировала вместе с матерью, а затем отказалась от фамилии отца. Однако официальных заявлений по этому поводу не было.

Спустя некоторое время стало известно, что и другая родная дочь Анжелины Джоли, 18-летняя Шайло Джоли-Питт, отказалась от фамилии отца Брэда Питта и подала соответствующие документы в день своего совершеннолетия 27 мая. Теперь девушка планирует оставить только фамилию матери — Джоли. Причины такого решения звездной наследницы не разглашаются.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт состояли в браке с 2014 года. В 2016 году актриса подала на развод, указав в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Официально супругов развели только в 2019 году. У артистов шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все дети носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитостей.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли выдвинула новое обвинение против Брэда Питта.