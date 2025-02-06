Анджелина Джоли появилась на кинофестивале в белом платье с вырезом

Американская актриса Анджелина Джоли блеснула на ежегодном международном кинофестивале в Санта-Барбаре — звезда появилась на мероприятии в белом платье с открытой спиной. Фотографии публикует The Daily Mail.

49-летняя Джоли в этом году стала обладательницей премии Maltin Modern Master Award, которая является высшей наградой кинофестиваля.

Джоли появилась на публике в смелом образе — под шелковистым платьем цвета слоновой кости, подчеркивающим ее стройную фигуру, не было нижнего белья. Вырез на спине открыл впечатляющую коллекцию татуировок актрисы. Образ она дополнила черными туфлями на шпильках и серебряным кольцом на большом пальце.

Ранее мы писали о том, что не получившая «Оскар» Джоли винит в своей неудаче экс-супруга Брэда Питта. Как сообщается, актриса уверена, что все кинокритики и обитатели Голливуда поддерживают в их конфликте ее мужа.