«Я не жалею об этом»: почему Анджелина Джоли решилась на мастэктомию и овариэктомию

Анджелина Джоли рассказала, почему решилась на мастэктомию и овариэктомию. Слова актрисы передает HELLO!.

Анджелина Джоли снялась в фильме «Кутюр», где сыграла режиссера, борющегося с раком молочной железы. По словам актрисы, она исполнила эту роль, чтобы поддержать женщин и поделиться своей историей. В 2013 году Джоли удалила молочные железы, а в 2015 — яичники. Анджелина не болела раком, но из-за наследственной мутации генов решилась на операции.

«Я решила пойти на операции, потому что очень рано потеряла мать и бабушку. Десять лет назад я решилась на двойную мастэктомию. А потом мне удалили яичники, потому что именно они лишили меня жизни моей матери. Это мой выбор. Я не говорю, что все должны так поступать, но важно иметь выбор. И я не жалею об этом», — высказалась знаменитость.

По словам Джоли, благодаря роли в фильме «Кутюр» она почтила память матери. Погружаясь в образ режиссера, актриса размышляла о судьбе родительницы. Она бы хотела, чтобы при жизни у мамы было больше поддержки.

«Я словно следовала за ней и думала обо всех этих моментах вместе с ней, и я хотела бы, чтобы у нее было такое поддерживающее сообщество. Хотелось бы, чтобы она могла говорить больше, так же открыто, как я... И не чувствовать себя такой одинокой», — призналась Джоли.

