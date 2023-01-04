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11:54, 04 января 2023
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Анджелина Джоли побывала на свидании с парнем, который вдвое моложе ее

Анджелина Джоли побывала на свидании с парнем, который вдвое моложе ее

Фото: Tarakanov Vadim/East News

47-летняя актриса Анджелина Джоли побывала на свидании в Лондоне. Знаменитость застали в кафе с 26-летним актером Полом Мескалом.

Пару сфотографировали репортеры, когда Джоли и Мескал сидели в кофейне театра. Вокруг никого не было – одни пустые столы.

Джоли оделась в черный плащ, Мескал – в красную футболку.

По данным СМИ, в кофейне также находилась дочь Джоли – 16-летняя Шайло.

Ранее сообщалось, что Джоли возобновила походы на свидания о специальным условием для мужчин. Они должны подписывать документ о неразглашении. Для встреч актриса выбирает мужчин, которых знает через друзей. Свидания проходят в дневное время.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:The Daily Mail
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