Анджелина Джоли побывала на свидании с парнем, который вдвое моложе ее

47-летняя актриса Анджелина Джоли побывала на свидании в Лондоне. Знаменитость застали в кафе с 26-летним актером Полом Мескалом.

Пару сфотографировали репортеры, когда Джоли и Мескал сидели в кофейне театра. Вокруг никого не было – одни пустые столы.

Джоли оделась в черный плащ, Мескал – в красную футболку.

По данным СМИ, в кофейне также находилась дочь Джоли – 16-летняя Шайло.

Ранее сообщалось, что Джоли возобновила походы на свидания о специальным условием для мужчин. Они должны подписывать документ о неразглашении. Для встреч актриса выбирает мужчин, которых знает через друзей. Свидания проходят в дневное время.