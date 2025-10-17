Ана де Армас ушла от Тома Круза из-за отмены съемок фильма с ее участием. Об этом сообщает Daily Mail.

63-летний Том Круз расстался с молодой возлюбленной после 9 месяцев отношений. Поговаривали, Ана ушла от актера, найдя ему замену. Однако, как утверждает источник, настоящей причиной расставания стало отсутствие выгоды для знаменитости. Ана считала, что сможет не только выйти замуж за Круза, но и реабилитировать свою карьеру с его помощью. Начав роман, Том пообещал снять актрису в фильме, в котором выступает продюсером. Однако съемки проекта были отменены.

По информации источника, Ана решила не тратить время на Круза. В последний раз их видели вместе в июне, а в июле в СМИ появилась новость о срыве съемок.

На данный момент Круз не комментировал расставание с актрисой.

