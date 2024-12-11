Американскую певицу Шер эвакуировали из особняка в Малибу из-за лесных пожаров

Американской певице Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) пришлось в срочном порядке покинуть свой дом в Малибу, штат Калифорния, из-за крупных лесных пожаров и поселиться в отеле. Об этом сообщила газета The New York Times.

Стихийное бедствие захлестнуло Калифорнию на этой неделе. Из-за сильного ветра и низкой влажности огонь распространяется очень быстро — по данным CNN, площадь пожара составляет уже больше тысячи гектаров. В штате действует предупреждение о повышенной опасности. Многие местные жители были вынуждены оставить свои дома и уехать.

В Малибу, помимо Шер, обитают многие другие знаменитости — например, певица Барбра Стрейзанд и актёр Дик Ван Дайк, звезда фильм «Мэри Поппинс», который в ближайшую пятницу планирует встретить свой 99-ый день рождения. Ему также пришлось уехать из-за приближающегося огня вместе с женой Арлин.

«Я и Арлин благополучно эвакуировались со всеми нашими животными — за исключением Бобо. Он сбежал, когда мы уезжали. Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке и чтобы наша община в Серра-Ретрит пережила эти ужасные пожары», — приводит его слова NYT.

Представитель Стрейзанд заявил, что ожидает информации о её местонахождении. Подобные возгорания — не редкость для Малибу; так, в 2018 году в результате природного пожара сгорел особняк актрисы и певицы Майли Сайрус, стоимость которого оценивалась в несколько миллионов долларов.

Как мы писали ранее, Сайрус рассказывала, что решение развестись с мужем Лиамом Хемсвортом она приняла именно после утраты дома.