Американского рэпера задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»

Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) был задержан на 66-й церемонии вручения премии «Грэмми» после получения трех наград. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Сначала сотрудник службы безопасности комплекса Crypto.com Arena, где проходила церемония, заверил, что причина задержания артиста никак не связана с премией. Позднее представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил, что причиной задержания музыканта стала потасовка, произошедшая во время церемонии. В настоящий момент его допрашивают. Источник издания уточнил, что произошедшее является пустяком и добавил, что рэпера могут освободить 5 февраля вечером.

Killer Mike был удостоен наград за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

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