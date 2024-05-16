Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в насилии 16 женщин

Популярного в 90-х годах американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах сразу 16 женщин. По словам потерпевших, все преступные эпизоды произошли в период с 1980 по 2014 год.

Как пишет Guardian, большинству жертв фокусника не было еще 18 лет. При этом Копперфильд склонял их к интиму, используя наркотические препараты и алкоголь.

Представляющие интересы 67-летнего иллюзиониста адвокаты опровергли все обвинения в его адрес и заверили, что Копперфильд никогда не совершал противоправных действий в отношении женщин и несовершеннолетних.

В качестве характеристики юристы отметили, что знаменитый фокусник «добр, застенчив, уважает как мужчин, так и женщин».

Ранее в Париже задержали 75-летнего актера Жерара Депардье и обвинили в насилии в отношении двух женщин. Потерпевшие рассказали о приставаниях артиста в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» и в 2021 году во время работы над «Зелеными ставнями».