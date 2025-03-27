Американский рэпер Tyga приедет в Россию с концертом в мае
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Американский рэпер Tyga, известный по хитам Taste, Rack City и Loya, собирается приехать в Россию. Исполнитель запланировал концерт в Москве на 31 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, Tyga забронировал для своего шоу «ЦСКА-арену». Предположительно, он готовит для российских поклонников концерт в формате 360 градусов. Для этого будет организована круглая сцена. Рэпер хочет создать атмосферу калифорнийской тусовки.
На разогреве у исполнителя выступят российские звезды, популярные у молодежи, — Макан и Jakone.
Пока известно только об одном условии, которое поставил Tyga для своего приезда в Россию. Рэпер потребовал, чтобы его отель располагался поближе к Кремлю, так как считает, что это безопасно.
Ранее стало известно, что в Москву собирается приехать американский рэпер Offset. Он попросил организовать ему экскурсию по Кремлю.