Американский комик Мэтт Райф приобрел дом с загадочной куклой Аннабель

Американский стендап-комик Мэтт Райф приобрел дом-музей с куклой Аннабель в городе Монро, штат Коннектикут. Об этом сообщает People.

Кроме самого главного предмета, мистической куклы, юморист теперь стал обладателем и других оккультных артефактов. Напомним, что последним владельцем Аннабель, в которую якобы поселился дух умершей семилетней девочки, был известный в США мистификатор Дэн Ривер. 17 июля он умер при загадочных обстоятельствах. Сообщалось, что в момент смерти кукла была рядом с ним.

Игрушка со страшной историей уже давно стала городской легендой, о которой Голливуд снял несколько кинокартин. Многие из фильмов-ужасов, якобы основанных на связанных с ней событиях, знакомы и российскому зрителю.

Одними из самых первых обладателей куклы были супруги Эд и Лоррейн Уоррены, которые зарабатывали неплохие деньги на ажиотаже вокруг таинственной тряпичной куклы. Предположительно, одержимый всем паранормальным Мэтт Райф теперь продолжит их дело, пишет издание.

