Американский актер Мэл Гибсон впервые за долгое время появился с дочерью от российской пианистки

68-летний актер Мэл Гибсон нашел нужным встретиться с 14-летней дочерью Люсией, рожденной от российской пианистки Оксаны Григорьевой. Долгое время он не имел возможности видеться с ребенком.

На появление Гибсона с дочерью обратил внимание сайт Woman.ru.

Актер в последнее время появляется то с перевязанной рукой, то с тростью, то в медицинском ботинке. По всей видимости, травмы случаются во время трюков на съемках фильмов. Несмотря на это, Гибсон находит время встречаться с дочерью.

Отметим, что до романа с Григорьевой актер был 31 год женат на Робин Мур. В браке родились семеро детей.

В 2006 году Гибсон познакомился с Григорьевой, а в 2010-м вместо сообщения о свадьбе стало известно об их расставании. Пианистка подала в суд на Гибсона и обвинила в рукоприкладстве, приложив соответствующие доказательства. Пара также судилась по поводу опеки над дочерью и алиментов. В итоге девочка осталась с матерью, а Гибсону нельзя было приближаться к дочери. Позже бывшие возлюбленные договорились, и Люсия стала проводить время с отцом.

Ранее сообщалось, что дочь исполнителей Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета прилетела из США, чтобы познакомить родителей с возлюбленным.