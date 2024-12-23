Американский актер Дензел Вашингтон в 69 лет стал священником

Американский актер Дензел Вашингтон крестился и официально стал священником. Об этом 23 декабря сообщило издание Today.

«69-летняя звезда „Гладиатора 2“ крестился в субботу, 21 декабря, в церкви Бога во Христе Келли Темпл, расположенной в районе Гарлем в Нью-Йорке. Во время службы Вашингтону также вручили лицензию священника, которая позволит ему в будущем принять сан», — сказано в материале.

Во время речи, как сообщается, Вашингтон рассказал, что еще 20 лет назад случайно встреченная женщина предрекла ему судьбу проповедника. Также он поблагодарил свою жену Паулетту Вашингтон. Та не осталась в долгу:

«Я очень горжусь тобой. Ты глава нашей семьи и ты показала отличный пример нашим детям», — приводит ее слова портал Page Six.

Вашингтон всегда был известен как набожный христианин. Каждый день он читает Библию и однажды пожертвовал более 2,5 млн долларов на строительство церкви.

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