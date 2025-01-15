Американский актер Бен Стиллер заявил, что не понимает причин своей популярности

Американский актер Бен Стиллер, известный по фильмам «Ночь в музее» и «Знакомство с Факерами», рассказал в интервью газете The New York Times, что не понимает причины бешеной популярности старых комедий с его участием.

Вопрос был задан репортером напрямую — Бена спросили, знает ли он, почему воплощаемый им на экране типаж «благонамеренного аутсайдера, которого заставляют терпеть унижения, но который в конечном итоге оказывается на высоте», так полюбился зрителям. Бен не знал.

«Нет. Я помню, как открыл The LA Times, а там один писатель обратился от имени редакции: «Боже мой, перестаньте ставить Бена Стиллера в комедии». Я просто подумал: «Не знаю, я просто снимаюсь в кино, мне нравится то, чем я занимаюсь», — поделился актер.

При этом, по его словам, он до конца не понимает, что это был за «дух» времени, когда он блистал в комедиях — однако признает, что сейчас все уже по-другому.

«Как же мне повезло, в этом участвовать. В комедиях 2000-х было нечто, чего уже нет сейчас. Не знаю, получилось бы сейчас воссоздать дух того времени в современных фильмах», — резюмирует Стиллер.

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